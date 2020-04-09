Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции» во «ВКонтакте»

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать группу «Нет самоизоляции» во «ВКонтакте», сообщает ТАСС.

В надзорном ведомстве пояснили, что в сообществе пропагандируется отказ от самоизоляции по коронавирусу и освещаются акции протеста на аналогичную тему. В случае переноса подобных материалов в другие группы соцсети доступ к ним также требуют ограничить.

Кроме того, в Генпрокуратуре рассказали, что пользователь Дмитрий Ложкин опубликовал в этом сообществе призыв «сжигать инфицированных лиц вместо госпитализации» в Кировской области. По этому факту в региональное управление ФСБ направили постановление о возбуждении уголовного дела о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК).

В сообществе «Нет самоизоляции» во «ВКонтакте» состоит 24 человека. При попытке открыть страницу появляется указание о том, что группа уже заблокирована по требованию Генпрокуратуры от 8 апреля.