В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Департамент здравоохранения Москвы одобрил предложение объединить стационары для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему и изменить маршрутизацию пациентов. Его выдвинул клинический комитет по борьбе с коронавирусом, состоящий из главврачей 13 столичных коронавирусных стационаров.

Как сообщает московский оперштаб по коронавирусу, врачи объяснили это тем, что сейчас — особенно в последние дни — подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны именно заражением COVID-19. При этом используемые тесты дают ошибки в 20-30% случаев.

Сейчас нужно оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Поэтому при госпитализации пациентов без результатов теста, у которых есть соответствующие симптомы, будут вести как больных с COVID-19.

К 9 апреля в Москве коронавирус подтвердился уже почти у 6700 человек, за последние сутки прирост составил более 850 случаев. В соседнем Подмосковье под наблюдением врачей остаются еще около 700 человек. Всего в России число выявленных заражений превысило 10 тысяч случаев.