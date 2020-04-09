В Хабаровском крае первыми в России досрочно отпустят младшеклассников на летние каникулы

Министерство образования Хабаровского края решило в течение ближайших двух недель отпустить на летние каникулы учеников 1-7 классов. Соответствующие рекомендации пострадавшим от коронавируса регионам накануне дало Министерство просвещения.

«Мы рекомендуем всем образовательным учреждениям региона отправить с понедельника [13 апреля] учащихся 1-3 классов на каникулы», — рассказала на брифинге и.о. министра образования края Виктория Хлебникова (цитата по AmurMedia). После контрольных работ с 20 апреля уйдут на каникулы ученики 4-6 классов, а с 27 апреля – и ученики 7 классов.

Все остальные школьники там продолжат обучение дистанционно. Очное обучение можно оставить в двух отдаленных северных районах, где нет опасности распространения коронавируса, добавила Хлебникова. До конца мая школьникам из малообеспеченных и многодетных семей будут выдавать продуктовые наборы.

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Хабаровский край стал первым, кто объявил о выполнении требований федерального Минпросвещения. Там также предлагали перенести часть общеобразовательной программы для 1-8 классов с текущего учебного года на следующий. Ранее школьников и студентов по всей стране из-за вспышки коронавируса отправили на каникулы или перевели на дистанционное обучение до 12 апреля.