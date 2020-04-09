Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

COVID-19 в тюрьмах. Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях

На жительницу Челябинской области составили протокол из-за анонимного поста ее сына про коронавирус во «ВКонтакте»

Общество

1
 

На жительницу Каслинского района Челябинской области составили протокол из-за фейкового комментария ее 13-летнего сына о коронавирусе во «ВКонтакте». Об этом сообщает региональное управление МВД.

В пресс-службе рассказали, что школьник анонимно написал в одном из пабликов о прекращении работы местной автозаправки из-за распространения коронавируса. В полиции эту информацию назвали ложной.

Мать подростка привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 5.35 КоАП). С ребенком сотрудники МВД провели профилактическую беседу.

Теги:
kb, административный протокол, коронавирус, челябинская область
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera