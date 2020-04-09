На жительницу Челябинской области составили протокол из-за анонимного поста ее сына про коронавирус во «ВКонтакте»
На жительницу Каслинского района Челябинской области составили протокол из-за фейкового комментария ее 13-летнего сына о коронавирусе во «ВКонтакте». Об этом сообщает региональное управление МВД.
В пресс-службе рассказали, что школьник анонимно написал в одном из пабликов о прекращении работы местной автозаправки из-за распространения коронавируса. В полиции эту информацию назвали ложной.
Мать подростка привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 5.35 КоАП). С ребенком сотрудники МВД провели профилактическую беседу.
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