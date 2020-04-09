В России коронавирус подтвердился у почти 1,5 тысячи человек за сутки. Число заболевших превысило 10 тысяч

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 1459 человек, 13 пациентов скончались. Об этом сообщает оперштаб. Число подтвержденных случаев заражения в стране превысило 10 тысяч.

COVID-19 подтвердился у жителей 50 регионов. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве — там заразились 857 человек. На втором месте — Подмосковье (199), на третьем — Петербург (44).

Число выздоровевших по стране за сутки увеличилось на 118 человек. За все время пандемии в России вылечились от COVID-19 698 граждан.

В Роспотребнадзоре отметили, что в стране проведено уже более 1 млн тестов на коронавирус. Сдать анализы можно в лабораториях ведомства, в более чем 200 лабораториях при государственных клиниках, а также в около 22 частных.

Из-за коронавируса в большинстве росссийских регионов для граждан действует режим самоизоляции. Выходить на улицу можно в случае крайней необходимости: вынести мусор, за продуктами, в аптеку, а также для прогулки с домашними животными не дальше 100 метров от дома.

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