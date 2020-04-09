В России зафиксировали активный рост продаж алкоголя

Исследовательская компания Nielsen зафиксировала рост продаж алкоголя в крупнейших российских торговых сетях, сообщают «Ведомости».

Продажи алкоголя стали увеличиваться с начала марта — одновременно с началом ажиотажного спроса на другие продукты питания. Каждую неделю прирост увеличивался и в последнюю неделю месяца достиг пика.

В частности, продажи водки с 23 по 29 марта выросли на 31% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. При этом относительно среднегодового значения темп ускорился втрое. Эксперты также обнаружили рост продаж пива (25%), виски (47%) и игристого вина (5%).

В «Nielsen Россия» это связывают с тем, что люди сначала закупались продуктами длительного хранения и только потом стали запасаться алкоголем. На рост его продаж также повлияло закрытие кафе и ресторанов. Специалисты отмечают, что спиртные напитки при этом заказать онлайн нельзя.

В Росалкогольрегулировании сообщили о росте продаж импортного алкоголя, например, виски. Однако там зафиксировали снижение суммарных розничных продаж водки и вина в марте. Обновленных данных о пиве пока нет.

После того, как президент Владимир Путин из-за коронавируса объявил режим нерабочих дней, некоторые регионы ввели ограничения на торговлю алкоголем. Так, власти Забайкалья полностью запретили продажи спиртных напитков, хотя впоследствии решение отменили. В Кемеровской области закрыли алкомаркеты, еще в части субъектов ограничили время продажи алкоголя.