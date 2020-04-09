В Счетной палате призвали государство помочь всем отраслям экономики из-за ситуации с коронавирусом

Аудитор Счетной палаты Данил Шилков призвал государство оказать адресную помощь всем отраслям российской экономики из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Он отметил, что адресную помощь необходимо дифференцировать. Шилков объяснил, что для ряда отраслей, например, для общепита, не действует эффект отложенного спроса, а некоторые сферы, в том числе ателье и салоны красоты, не могут перейти в онлайн-формат работы.

Аудитор отметил и необходимость усиления мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. Он считает, что снижение налоговых ставок или мораторий не позволят предприятиям избежать потерь. Последняя мера касаемо уплаты аренды может поставить под удар собственников помещений.

Счетная палата также предлагает сместить на полгода графики выплат по кредитам для малого и среднего бизнеса вне зависимости от того, выданы они юридическому или физическому лицу. Ведомство просит не увеличивать ставки, а также не вводить дополнительные обязательства. Еще одно предложение – упрощение формы заявления и сокращение пакета документов для доказательства уменьшения доходов предприятия. Возместить потери банкам должно государство, считает Шилков.

Президент Владимир Путин предложил распространить на все пострадавшие малые и средние предприятия отсрочку по страховым взносам в соцфонды на шесть месяцев, и поручил правительству при участии Центробанка подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Напомним, проблемы у предприятий возникли после объявления нерабочих дней из-за коронавируса, так как многие заведения закрылись, а общепиту разрешили работать только навынос и на доставку.