В Кемеровской области разрешили работать парикмахерским и маникюрным салонам

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прекратил режим нерабочих дней для некоторых организаций и индивидуальных предпринимателей. Возобновить работу с 9 апреля могут, в частности, парикмахерские и маникюрные салоны, говорится на сайте местного правительства.

«Временная приостановка работы ряда организаций, в первую очередь сферы услуг — серьезное испытание для бизнеса», — заявил Цивилев. Он подчеркнул, что в Кузбассе при этом пока нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом на территории региона.

Согласно распоряжению губернатора, к работе смогут вновь приступить мастерские по ремонту одежды и обуви и клининговые компании. Ограничения сняли также для МФЦ, нотариусоов и адвокатов, ломбардов и профсоюзов.

В Кузбассе, по данным на утро 8 апреля, зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусом, все они оказались завозными. Два человека уже выздоровели. В регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Всех прибывающих в аэропорты Кемерово и Новокузнецка из Москвы обязали пройти двухнедельную изоляцию.