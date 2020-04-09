У пресс-секретаря главы Челябинской области подтвердился коронавирус. Губернатор ушел на самоизоляцию

У пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зюся подтвердился коронавирус. Слова главы региона Алексея Текслера приводит Znak.com.

Сам он сказал, что должен уйти на самоизоляцию. При этом губернатор Челябинской области решил продолжить работу.

«Все, кто был в контакте с Сергеем, сдали анализы, они были отрицательные», — сказал Текслер. Он отметил, что с учетом инкубационного периода еще один анализ надо будет сдать позже. Праивтельство Челябинской области уходить на самоизоляцию не будет.

После подозрений на коронавирус Зюся госпитализировали. Текслер отмечал, что он чувствует себя хорошо. Однако после первого положительного теста у пресс-секретаря губернатор органичил общение с семьей, а также начал вести совещания и брифинги в режиме видеоконференцсвязи.

На утро 9 апреля в Челябинской области подтверждено 32 случая заражения COVID-19, четыре человека выздоровели. В регионе, как и во многих других российских субъектов для граждан действует ряд ограничений: выходить из дома можно в случае крайней необходимости, например, в продуктовый магазин или в аптеку.