Операторы раскритиковали концепцию Минкомсвязи по развитию 5G из-за предложенного диапазона

Сотовые операторы раскритиковали ряд ключевых пунктов проекта концепции развития сетей 5G, предложенного Минкомсвязи. Об отзыве на него, подготовленном в «Ростелекоме», пишут «Ведомости».

Письмо направлено в рабочую группу «Цифровая инфраструктура» «Цифровой экономики». Источник «Ведомостей» отметил, что оно отражает мнение участников рынка. Операторов не устроило то, что частотный диапазон 4,4–4,99 ГГц в проекте рассматривается как альтернатива частотам 3,4–3,8 ГГц, которые сейчас используются для спутниковой связи в том числе Минобороны и Роскосмосом.

Представитель «Цифровой экономики» и руководитель рабочей группы Анна Серебряникова оценила строительство 5G в частотах 4,4–4,99 ГГц в сумму около 2 трлн рублей, а зачистку 3,4–3,8 ГГц – в несколько раз ниже. Строительство сети в предложенном Минкомсвязи диапазоне будет стоить дороже в том числе из-за необходимости большого количества базовых станций. Помимо этого, ограничения по использованию диапазона 4,4–4,8 ГГц в приграничной зоне не позволят построить 5G на части территории России.

Участники рынка раскритиковали и то, что в совместном предприятии операторов, которое должно заняться расчисткой частот, необходимо участие государства. Однако, по мнению Минкомсвязи, в этом случае операторы без торгов смогут получить частоты для 5G. В министерстве не ответили на запрос «Ведомостей».

Представители операторов ранее отмечали, что без частот 3,4–3,8 ГГц невозможно быстро и относительно недорого развернуть 5G в России. В прошлом году Совбез выступил против передачи этого диапазона операторам, а президент Владимир Путин с ними согласился, отмечали собеседники издания.