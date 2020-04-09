Бывший министр Михаил Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.

По словам секретаря ОНК Алексея Мельникова, о бракосочетании стало известно после того, как правозащитники посетили экс-министра в СИЗО. В «Лефортово» в отличие от московских изоляторов не запрещены короткие свидания, так как он находится в федеральном подчинении.

Абызов подал заявление о заключении брака со своей невестой, бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой, в начале марта. Свадьба в итоге состоялась в назначенный день, хотя ранее сообщалось о возможном переносе даты из-за коронавируса.

«Я счастлива, что выхожу замуж за любимого человека. Верю, что этот шаг, безусловно, добавит и Михаилу сил и уверенности в текущей ситуации», — говорила РБК Григорьева.

Абызова арестовали в марте прошлого года по делу о хищении и выводе в офшоры 4 млрд рублей у новосибирских энергетических компаний «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» в 2011-2014 годах. Впоследствии ему предъявили еще несколько обвинений. Экс-министр свою вину не признает.