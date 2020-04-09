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Министр транспорта предложил развозить вернувшихся из других стран россиян в регионы их проживания

Общество

 

Глава Минтранса Евгений Дитрих предложил развозить россиян, вернувшихся из-за рубежа, по регионам, в которых они живут. Об этом сообщается на сайте Росавиации. 

Свое предложение Дитрих обсудил с губернатором Новосибирской области Евгением Травниковым. Он привел в пример в то, что на пребывающем в Новосибирск рейсе в Россию прилетят не только жители этого города. Отмечается, что проживающих в области и других регионах можно было бы развезти на автобусах с учетом мер, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса.

Сейчас граждан, которые проживают не в том регионе, в который они вернулись из-за границы, отправляют в специальные обсерваторы. 

Накануне Минтранс отмечал, что возвращения на родину ожидают почти 26 тысяч россиян. Тем кто застрял за границей, российское правительство распорядилось выделить финансовую помощь из расчета 2400 рублей в сутки.

В Москву 8 апреля вылетел рейс из Нью-Йорка, однако пассажиры и СМИ отмечали, что на него не пустили тех, кто живет не в столице и Подмосковье. Запланированы рейсы и из ряда других стран. 

Теги:
коронавирус, россияне, минтранс, em
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