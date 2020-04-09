Прилетевших в Тюмень из Москвы и Петербурга будут отправлять на карантин

Все прибывающие в аэропорт Тюмени из Москвы, Подмосковья, Петербурга и других регионов с неблагополучной ситуацией по коронавирусу должны будут пройти 14-дневный карантин. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Постоянно проживающим в Тюменской области губернатор Александр Моор предписал самоизолироваться по месту пребывания. Других прилетевших в регион отправят в обсерватор.

Тех, кто прибыл в Тюменскую область другими видами транспорта с 27 марта по 8 апреля, обязали сообщить о своем приезде на горячую линию. Губернатор также призвал местных жителей незамедлительно вызывать врача на дом при появлении первых симптомов респираторного заболевания.

Обязательную самоизоляции для прибывающих из Москвы и Петербурга ранее ввели власти Красноярского края, Томской, Новосибирской и Иркутской областей. С 28 марта на самоизоляцию отправляют всех прибывающих в Сахалинскую область. У прилетевших из столицы в аэропорт Грозного с 11 апреля начнут требовать справки об отсутсвии коронавируса.

Участникам программы «Аэрофлот бонус» стали приходить письма с предупреждением о возможном направлении в обсерватор, если пассажир собирается прилететь в регион, где не проживает на постоянной основе. Точный список субъектов, где ввели такие ограничения, авиакомпания не приводит. «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка пишет, что в течение одной-двух недель авиасообщение внутри России может прекратиться почти полностью, потому что «некого будет возить».