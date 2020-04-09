Что произошло за ночь 9 апреля. Коротко

По всему миру число зараженных коронавирусом приближается к 1,5 млн человек. По данным университета Джона Хопкинса на утро 9 апреля, в США за сутки скончались от коронавируса более 1,9 тысяч человек, это самое большое число умерших в стране за все время. Количество заразившихся превысило 430 тысяч человек, более 14,8 тысяч скончались, почти 24 тысячи выздоровели.

Число погибших при пожаре в московском доме престарелых «Третий возраст» возросло до четырех. 16 человек пострадали. Возгорание ликвидировали в 22:20 8 апреля, около 50 человек экстренным службам удалось спасти.

Власти Нижегородской области решили поощрять жителей за самоизоляцию «доброрублями». Губернатор Глеб Никитин сказал, что впоследствии жители смогут их тратить на поездки в общественном транспорте, посещение спортзалов и музеев.

Минтранс рассматривает возможность развозить вернувшихся из-за границы граждан по регионам. Глава министерства Евгений Дитрих обсудил ее с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Сейчас после возвращения в Россию граждан сразу направляют в обсервацию.

Сотовые операторы раскритиковали концепцию развития 5G в России, предложенную Минкомсвязи. Как пишут «Ведомости», их не устроил частотный диапазон. Операторы ранее отмечали, что без диапазона 3,4–3,8 ГГц невозможно быстрое и относительно недорогое развертывание сетей 5G, пока в нем работают лишь средства спутниковой связи.