Жителей Нижегородской области за соблюдение самоизоляции будут поощрять «доброрублями»

Власти Нижегородской области собираются поощрять жителей региона, соблюдающих режим полной самоизоляции, начислением бонусов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

«Мы хотим использовать не столько штрафы и санкции за нарушение режима самоизоляции, сколько стимулировать жителей за счет начисления бонусов, так называемых доброрублей», — сказал глава региона на совещании с президентом.

По его словам, эти бонусы впоследствии можно будет обменять на билеты и абонементы в музеи, спортзалы и на проезд в общественном транспорте. Никитин отметил, что такой проект местные власти разрабатывали еще до эпидемии коронавируса.

На совещании с президентом губернатор также отчитался о внедрении в Нижегородской области системы цифрового мониторинга за соблюдением самоизоляции. В ней, по словам Никитина, уже около 800 тысяч пользователей.

В Нижегородской области, по последним данным, 80 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Две пожилые пациентки с COVID-19 умерли, еще 13 человек уже выздоровели. Регион стал первым из российских субъектов, внедривших систему QR-кодов для выхода из дома.