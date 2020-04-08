Жителя Мурманска после выхода из дома оштрафовали за отсутствие заранее составленной им справки с маршрутом

В Мурманске полицейские оштрафовали на 500 рублей автомобилиста за нарушение правил самоизоляции.

В протоколе, который опубликовал в своем телеграм-канале местный журналист Вячеслав Городецкий, указано, что правонарушение состоит в отсутствии при гражданине заранее составленного пояснения с указанием маршрута следования. Бланк такого документа является приложением к одному из постановлений губернатора.

Он представляет из себя справку, которую гражданин должен выписать сам себе, покидая жилище. В постановлении указано, что заранее заполненный бланк нужно иметь при себе, выходя в магазин, аптеку или медучреждение. При этом о необходимости такой бумаги ни правительство, ни оперативный штаб населению не сообщали, а походы за продуктами, лекарствами и медицинской помощью в регионе официально разрешены, как и поездки в гипермаркеты.

Обнаружив образец документа на сайте правительства области, «Новая газета» обратилась к чиновникам за комментариями. В пресс-службе ответили, что никаких справок для выхода из дома не требуется, и это лишь форма, по которой полиция имеет право брать объяснения у прохожих.

В Мурманской области на сегодня подтверждено 43 случая заболевания коронавирусом, пятеро пациентов выздоровели.