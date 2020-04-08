Киев и Донбасс договорились о новом обмене пленными до пасхальных праздников

Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республики договорились с Киевом об обмене пленными, который пройдет до пасхальных праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители ДНР и Украины обменяются военнопленными по формуле «10 на 8». ЛНР и Киев проведут обмен по формуле «11 на 8», крайней датой для него обозначили 17 апреля. Переговоры Трехсторонней контактной группы проходили по видеоконференции.

«Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в ходе видеоконференции стороны «достигли принципиальных договоренностей» о списках для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Предыдущий обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса прошел в декабре 2019 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, а украинским властям отдали 76 военнопленных.