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В доме престарелых на западе Москвы произошел пожар. Есть погибшие

Общество

 

На западе Москве произошел пожар в доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по столице.

В пресс-службе уточнили, что возгорание произошло на минус первом этаже на площади 15 квадратных метров. К 22:20 мск пожар удалось потушить. В экстренной службе РИА Новости рассказали, что спасатели эвакуировали 50 человек.

По информации Mash, на территории находились около 60 человек, большинство из них — маломобильные. ТАСС со ссылкой на источник передает, что люди просили о помощи из окон. 

Позже в МЧС сообщили о двух погибших. Baza утверждает, что один из них надышался угарным газом. Cледственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело.

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Теги:
kb, дома престарелых, пожары, москва
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