В Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом
В Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный штаб по борьбе с инфекцией.
Погибшим было от 46 до 90 лет, они страдали сопутствующими заболеваниями, включая диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы и бронхит. Один из пациентов, которому было 74 года, лечился в частной клинике.
Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 38. Всего в России, по данным на утро 8 апреля, жертвами инфекции стали 63 человека. В стране подтверждено более 8,6 тысяч случаев заболевания. Выздоровели уже 580 человек.
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Теги:kb, москва, коронавирус
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