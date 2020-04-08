Путин призвал с апреля по июнь выплачивать потерявшим работу из-за эпидемии пособие в размере МРОТ

Президент Владимир Путин предложил выплатить всем потерявшим работу из-за эпидемии коронавируса пособие по безработице с апреля по июнь в размере минимального размера оплаты труда. Об этом он заявил на совещании с главами регионов.

Получить пособие в размере 12 130 рублей за каждый из трех месяцев смогут те, кто обратился в службу занятости после 1 марта. Путин также поручил обеспечить «максимально простое» оформление пособия в дистанционном формате.

Президент впервые предложил увеличить размер пособия по безработице до уровня МРОТ в своем обращении к нации 25 марта. Сейчас, по его словам, максимальная сумма таких выплат достигает только 8 тысяч рублей.

На совещании с главами регионов Путин также анонсировал выплаты семьям с детьми, где родители остались без работы. Они дополнительно получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Такую поддержку семьям с детьми от трех до семи лет начнут оказывать уже в июне.

После выступления Путина мэр Москвы Сергей Собянин объявил об упрощении получения пособия в столице. Он распорядился отменить требование о подтверждении двух безуспешных попыток трудоустройства, которое сейчас позволяет получить статус безработного. Компенсацию в размере 19,5 тысяч рублей смогут получить жители Москвы, которые в 2020 году работали не меньше 60 дней. Выплаты начнутся с 9 апреля, их начисление продлится до конца сентября.