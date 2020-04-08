Жителя Ульяновской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий о коронавирусе во «ВКонтакте»

Мировой суд в Димитровграде Ульяновской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за комментарий о коронавирусе во «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

На 29-летнего мужчину составили протокол за распространение в соцсетях недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) о числе заразившихся в Ульяновской области. Нарушитель рассказал полиции, что в паблике «Димитровград Новости» он написал о пяти новых случаях заболевания в регионе.

По его словам, об этом он услышал от родственницы и не проверил информацию. В распространенном УМВД видео мужчина извинился перед жителями Ульяновской области.

В регионе, по последним данным, зарегистрировано четыре случая заражения, один человек уже выписался из больницы. Сегодня суд в Димитровграде также назначил по 25 тысяч рублей штрафа двум местным жителям, нарушившим режим самоизоляции после поездки в Таиланд.

За распространение фейков о коронавирусе, согласно подписанному президентом закону, гражданам могут грозить штрафы до 700 тысяч рублей или исправительными работами сроком до одного года. За нарушение карантинного режима теперь могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, а поправки в Уголовный кодекс в качестве максимального наказания предусматривают штраф в размере 2 млн рублей или лишение свободы до сроком до семи лет.