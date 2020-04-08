Власти Москвы закупят бордюры еще на 16 миллиардов рублей
Мэрия Москвы готовится объявить пять тендеров на закупку гранитных бордюров на общую сумму 16 миллиардов 57 миллионов рублей. Это следует из плана-графика закупок ГБУ «Автомобильные дороги» на 2020 год, опубликованного на сайте госзакупок. На документ обратила внимание «Медуза».
По каждому из пяти тендеров 20 марта было объявлено о начале этапа обязательного общественного обсуждения на сайте госзакупок. Источник «Медузы» в мэрии Москвы объяснил закупку на крупную сумму попыткой сэкономить в условиях кризиса.
«Люди неправильно воспринимают. Мы впервые объявили закупку бордюров — бетонных и гранитных — сразу на три года, до 2022 года. Сейчас мировой экономический кризис, цены будут повышаться, а мы фиксируем их на уровне 2020 года и даем предприятиям понятный план работы в это нелегкое время <…> Трехлетними контрактами мы экономим бюджетные деньги и даем поддержку производителям стройматериалов», — говорит собеседник издания.
«Новая газета» обратилась в столичную мэрию за комментарием, но пока не получила ответа. Однако на сайте мэра столицы Сергея Собянина вскоре появилось обращение к горожанам, в котором градоначальник объяснил: крупные проекты благоустройства в Москве нельзя приостанавливать, так как производство стройматериалов и комплектующих сохраняет «миллионы рабочих мест в Москве и по всей России». По его мнению, по этой же причине нельзя приостанавливать строительство дорог и «пускать под нож бюджетные инвестиции».
Накануне стало известно, что власти Москвы заключили контракт на поставку бетонных бордюров, которые обойдутся городу в 3,2 миллиарда рублей. Таким образом, на бордюры в 2020 году мэрия в общей сложности собирается потратить 19,28 миллиарда рублей.