Суд в Израиле приостановил передачу России Александровского подворья

Иерусалимский окружной суд приостановил передачу России прав на Александровское подворье, расположенное в Иерусалиме. Об этом Интерфаксу рассказал глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

По словам Степашина, Россия намерена вступить в судебный процесс. Он также напомнил, что о решении земельного спора в пользу России ранее договорились высшие должностные лица двух государств. Документ о регистрации прав на недвижимость Россия получила еще в конце декабря, однако в силу он должен был вступить только в том случае, если в течение двух месяцев с момента получения никто не будет оспаривать его законность.

Именно это и случилось: как сообщает «Коммерсант», иск к властям Израиля и России подало зарегистрированное в Мюнхене Православное общество Святой Земли, которое считает себя преемником дореволюционного Императорского православного палестинского общества. Решение о передаче подворья России эта организация считает незаконным.

«С какой стати, интересно, Мюнхен представляет русское православие? Еще и американские товарищи подключились, там тоже нарисовалось новое общество, в Нью-Йорке зарегистрированное палестинское православное», — поделился своими опасениями Степашин.

Россия с 2015 года пытается перевести Александровское подворье под свою юрисдикцию, так как землю и его здание Российская Империя приобрела еще при Александре III. Местные СМИ утверждали, что руководство Израиля согласилось передать подворье в обмен на помилование Наамы Иссахар, осужденной в России на семь лет за провоз гашиша в багаже.