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Демократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Политика

 

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс приостанавливает участие в президентской гонке, сообщает Politico.

О своем решении Сандерс объявил своей команде сегодня утром. По данным издания, политика подтолкнул к этому растущий успех другого кандидата от демократов Джо Байдена.

Сам Сандерс в соцсетях лишь сообщил, что в ближайшее время обратится к своим сторонникам с важным заявлением.

Напомним, что 78-летний Сандерс был последним конкурентом Байдена на праймериз. Таким образом, именно Байден будет противостоять действующему президенту Дональду Трамп на предстоящих выборах главы государства в ноябре этого года.

В 2016 году Берни Сандерс уж пытался баллотироваться в кандидаты от Демократической партии, но тогда проиграл Хиллари Клинтон.

 

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Теги:
берни сандерс, байден, сша
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