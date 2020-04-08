Демократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс приостанавливает участие в президентской гонке, сообщает Politico.
О своем решении Сандерс объявил своей команде сегодня утром. По данным издания, политика подтолкнул к этому растущий успех другого кандидата от демократов Джо Байдена.
Сам Сандерс в соцсетях лишь сообщил, что в ближайшее время обратится к своим сторонникам с важным заявлением.
Напомним, что 78-летний Сандерс был последним конкурентом Байдена на праймериз. Таким образом, именно Байден будет противостоять действующему президенту Дональду Трамп на предстоящих выборах главы государства в ноябре этого года.
В 2016 году Берни Сандерс уж пытался баллотироваться в кандидаты от Демократической партии, но тогда проиграл Хиллари Клинтон.
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