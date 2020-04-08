На жителя Архангельска завели дело об оправдании терроризма за комментарий в соцсети 

В Архангельске возбуждено очередное уголовное дело по с. 2 со. 205 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Фигурант – 42-летний местный житель, ОВД-инфо уточняет, что это дальнобойщик Константин Васильянов, у которого в феврале прошел обыск. Ему вменяют комментарий, оставленный «ВКонтакте» под новостью о взрыве, устроенном осенью 2018 года в здании архангельского УФСБ.

При этом сам мужчина утверждает, что его комментарий в грубой форме выражал призыв жестоко наказывать террористов.

Напомним, 31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий взорвал себя в здании архангельского УФСБ. За публикации и комментарии, посвященные этому событию, в оправдании терроризма обвиняют 11 человек. Самое известное из ряда этих уголовных дел – дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой.