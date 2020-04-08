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На жителя Архангельска завели дело об оправдании терроризма за комментарий в соцсети 

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

В Архангельске возбуждено очередное уголовное дело по с. 2 со. 205 УК РФ (публичное оправдание терроризма).  

Фигурант – 42-летний местный житель, ОВД-инфо уточняет, что это дальнобойщик Константин Васильянов, у которого в феврале прошел обыск. Ему вменяют комментарий, оставленный «ВКонтакте» под новостью о взрыве, устроенном  осенью 2018 года в здании архангельского УФСБ.  

При этом сам мужчина утверждает, что его комментарий в грубой форме выражал призыв жестоко наказывать террористов. 

Напомним, 31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий взорвал себя в здании архангельского УФСБ. За публикации и комментарии, посвященные этому событию, в оправдании терроризма обвиняют 11 человек.  Самое известное из ряда этих уголовных дел – дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Теги:
архангельск, уголовное дело, оправдание терроризма
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