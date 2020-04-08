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Школам разрешили досрочно завершить учебный год из-за пандемии 

Общество

 

Министерство просвещения разрешило школам перенести программу последней четверти для учащихся 1-8 классов на следующий учебный год. Соответсвующие рекомендации, как сообщает пресс-служба, ведомство направило в регионы.

Такие меры руководство учебных заведений может принять в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионах. Оценки за год школьники получат по результатам предыдущих четвертей или триместров, а всероссийские проверочные работы проведут онлайн.

Если же ситуация нормализуется, школам можно будет продолжить работу в штатном режиме, соблюдая все предосторожности в условиях пандемии. Решение в этом случае остается за регионами.

При этом Минпросвещения обязало регионы провести очное проведение Основного государственного экзамена по двум предметам. Не перенесут учебный год и для старшеклассников, которые, согласно рекомендации министерства, должны «получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ».

Теги:
минпросвещения, sn, образование
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