Правительство распорядилось отправлять застрявшим за границей россиянам по 2400 рублей в день

Россияне, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии, будут получать финансовую помощь из расчета 2400 рублей в сутки. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На детей в возрасте до 14 лет будут выплачивать 1600 рублей. За финансовой поддержкой, как рассказали «Коммерсанту» в министерстве иностранных дел, обратились уже более двух тысяч россиян. МИД продолжает получать такие заявки через портал госуслуг.

В случае, если гражданину ранее предлагали вернуться на родину спецрейсом, но он этой возможностью не воспользовался, деньги ему не отправят. То же самое касается тех, кто подал заявку повторно или предоставил ложную информацию.

Из-за отмены авиаперелетов и закрытия границ на фоне распространения пандемии коронавируса многие россияне застряли за границей: некоторым из них сложно купить новые билеты и обеспечить себе дальнейшее проживание в чужой стране. Власти пообещали помочь своим гражданам с оплатой жилья — кабмин выделил МИДу на эти цели полмиллиарда рублей.