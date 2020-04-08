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В Красноярске отменили мероприятия ко Дню Победы и празднование Дня города из-за коронавируса

Общество

Алексей ТарасовОбозреватель

 

Мэр Красноярска Сергей Еремин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменил все городские публичные мероприятия, запланированные на май и июнь, включая те, что посвящены Дню города и Дня защиты детей.

В мэрии сообщают, что отменены все мероприятия и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако собственно парад 9 Мая устраивает не городская, а краевая администрация, она же теперь организует и акцию «Бессмертный полк», и состоятся ли они, пока неизвестно – соответствующих решений не принято.

Мэрия отменила также все объявленные и запланированные конкурсы, связанные с проведением массовых мероприятий, за исключением праздничного оформления города к 9 мая.

Умерших от коронавируса в Красноярском крае нет, заболевших на этот час зарегистрировано 39, из них восемь выздоровели. Нарушителям режима самоизоляции уже выписано 246 штрафов, всего полицией на них оформлено 3153 материалов.

Теги:
коронавирус, красноярск
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