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Пожилого ученого РАН избили в очереди в московской аптеке 

Общество

Александра НовиковаКорреспондент

 

В Москве в аптеке избили старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова, после чего он попал в больницу. Конфликт произошел несколько дней назад из-за места в очереди, рассказал «Новой газете» историк.

«Ссора произошла у окошечка в аптеке, которая закончилась моим глубоким нокаутом», — сообщил историк.

81-летний ученый рассказал, что ненадолго отошел из очереди к другой кассе — ему показалось, что туда пришел продавец, который сможет отпустить ему нужные лекарства. Однако когда он попытался вернуться на свое место, вновь подошедший мужчина отказался пускать его обратно, а затем ударил историка.

Сейчас Назаров пока что находится в больнице в отделении нейрохирургии, куда его увезли на «скорой» с черепно-мозговой травмой после инцидента. По данным издания «Московский комсомолец», нападавшего задержала полиция. В ОВД района Хамовники «Новой газете» отказались сообщить подробности задержания злоумышленника, однако в Следственном комитете начали проверку. 

Назаров занимается историей России периода Ивана Грозного и Смутного времени, на его счету — порядка сотни научных публикаций. Ученый регулярно рассказывает об этом времени в эфире радиостанции «Эхо Москвы», несколько раз он давал комментарии и «Новой».

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Теги:
sn, избиение, аптеки, ученые
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