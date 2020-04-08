«Проект» рассказал о даче бывшего премьера Медведева на острове в Астраханской области

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев регулярно отдыхает в Астраханской области в дачном комплексе, расположенном на отдельном острове в дельте Волги, утверждает издание «Проект» в своем расследовании.

Резиденция находится на острове Гористый на одном из рукавов дельты Волги реке Камызяк, у села Гандурино в 70 км к югу от Астрахани. Она состоит из одного главного дома и восьми гостевых, там также есть ресторанная зона, вертолетная площадка, бассейн и причал.

Местные жители рассказали журналистам , что несколько раз видели Медведева на рыбалке и что по его прибытии «под каждым кустом по [полицейскому] сидит», а им запрещают даже выпускать коров из хлевов. В группах автомобилистов во «ВКонтакте» также часто публиковались их жалобы на регулярное перекрытие дорог.

Остров с уже существовавшей там базой отдыха «Лотос» в 2010 году для реконструкции купил «Интурист». База называлась так из-за больших лотосовых полей в астраханских раскатах, отмечали «Ведомости». Тогда же правительство области сменило статус острова, находящегося с приграничной зоне, с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию.

Строительством занималась ООО «Лотос Проект», гендиректором которой значится депутат астраханской Думы Владимир Ланцман, а владельцем которой является офшор, через цепочку юрлиц связанный с российским олигархом Алишером Усмановым, утверждает «Проект». Ранее тот в суде оспаривал утверждения о его связи с Медведевым, из-за чего Фонд борьбы с коррупцией обязали удалить своего расследование о премьере.

По словам работавших там строителей, которые до сих пор не могут получить деньги, куратором стройки был бывший одноклассник Медведева, президент Федерации гребли России Евгений Архипов, а документы якобы подписывала супруга экс-премьера Светлана Медведева. Она же, по их словам, выбирала покрытия и утверждала цветовые гаммы.