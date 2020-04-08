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Матерившегося замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

Общество

 

Замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова исключили из партии «Единая Россия» после скандала в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба политического объединения.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — прокомментировал решение партии секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Турчака, Овсянников не соответсвует занимаемой должности, поэтому представители политического объединения попросили российского премьера Михаила Мишустина и непосредственного начальника Овсянникова Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о его увольнении.

Два дня назад заместителя министра Мантурова задержали в аэропорту Ижевска. На входе в здание чиновник несколько раз проходил рамку металлодетектора, но каждый раз устройство обнаруживало у пассажира металлические предметы.

Чиновника такая ситуация раздосадовала и в ответ на просьбу сотрудницы предъявить билет он разразился площадной бранью. Увидев направляющихся к нему полицейских, замглавы Минпромторга попытался уйти от них в зону погранконтроля, но его все-таки поймали и составили протокол за нарушение общественного порядка.

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Теги:
sn, нецензурная лексика, минпромторг, единая россия
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