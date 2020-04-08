В Беларуси коронавирус выявили у 15 россиян, работавших на строительстве АЭС

В Беларуси медики диагностировали коронавирусную инфекцию у пятнадцати 15 россиян, которые строили атомную электростанцию в Гродненской области. О состоянии их здоровья сообщила газета «Гродненская правда» со ссылкой на главное управление областного исполкома.

Несмотря на отсутствие респираторных симптомов, заразившихся отправили в больницу. Сейчас, как сообщает издание, в области проводится «эпидемиологическое расследование», медики устанавливают, с кем контактировали работавшие на стройке россияне.

На сегодняшний день число случаев заражения COVID-19 в Беларуси достигло 1066. 77 пациентов с подтвержденным диагнозом выздоровели, 13 инфицированных скончались. За последние сутки число заболевших выросло на 250 человек.

Власти страны решили пока не вводить строгие ограничительные меры в связи с пандемией.