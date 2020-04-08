Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

COVID-19 в тюрьмах. Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях

На рейс для вывоза россиян из США не пустили большинство желающих

Общество

1
 

На рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву пустили не более четверти желающих вернуться в Россию. Об этом рассказала сотрудница «Эха Москвы» Марина Аствацатурян, вылетевшая им. 

По ее словам, на борту находятся 46 человек, по информации «Коммерсанта» – 61. Газета отмечает, что всего в лайнере 402 места. Аствацатурян объяснила произошедшее тем, что на рейс пускали только жителей Москвы и Подмосковья. 

Посольство России в США уточнило, что «список пассажиров был сформирован исключительно на основании данных, направленных гражданами на портал Госуслуги, в которых указан регион следования Москва или Московская область». При этом в сообщении говорится, что прибывших пассажиров, проживающих в Москве или области, отправят в изоляцию на дому, а тех, кто живет в других регионах – в обсерваторы Подмосковья или ближайших к столице областей. 

По данным Минтранса, на рейсы для возвращения на родину из других стран зарегистрировались почти 26 тысяч россиян. Министерство уточнило, что пассажирам с билетами на рейсы иностранных авиакомпаний придется доплатить от 200 до 400 евро.

Из-за распространения коронавируса Россия полностью прекратила международное авиасообщение. 4 апреля власти приостановили рейсы для вывоза граждан, оставшихся за рубежом, но спустя два дня их возобновили. На ближайшие дни запланированы рейсы в том числе из Таиланда, Индии, Японии, Кипра и Испании. 

Теги:
em, коронавирус, нью-йорк, москва
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera