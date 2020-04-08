Аэропорт Грозного обязал пассажиров из Москвы предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус

С 11 апреля в аэропорту Грозного у пассажиров всех рейсов из Москвы начнут требовать справки о прохождении теста на коронавирус, говорится на сайте аэропорта «Вайнахавиа».

«С этой даты на посадку в аэропорту г. Грозного будут допущены только те пассажиры, у которых будет документ об отрицательном результате на COVID-19», — указано в сообщении. Кроме того, всех пассажиров обязали быть в защитных масках.

«Вайнахавиа» рекомендует компаниям не продавать билеты пассажирам, не предоставившим такую справку. Тех, кто уже купил билеты на даты с 11 апреля, призывают в срочном порядке сделать тест на коронавирус. Даже при наличии билетов пассажиров без справки не допустят к посадке.

С 27 марта аэропорт Грозного прекратил принимать пассажиров с пропиской за пределами Чечни. Позже глава республики Рамзан Кадыров объявил о закрытии въезда и выезда. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал закрытие границ между регионами недопустимым. Тем не менее, Кадыров отказался отменять свое распоряжение.