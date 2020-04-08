В России за сутки вновь подтвердилось больше 1100 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 1175 новых заражений коронавирусом. Таким образом — с учетом вчерашнего прироста в 1154 случая — число заболевших увеличилось до 8672, сообщили в оперативном штабе правительства.

Больше всего новых случаев, 660 человек, за последние сутки вновь обнаружили в Москве (вчера прирост составил 697 случаев). Топ регионов не изменился: следом за столицей идут Подмосковье (+95), Петербург (+34) и Ленобласть (+32).

За сутки зафиксировали пять летальных исходов: первые погибшие появились в Хабаровском крае, Северной Осетии и Краснодарском крае (на Кубани умер 45-летний мужчина, который, по заявлению властей, слишком поздно обратился за помощью). О новых жертвах сообщили также в оперштабах Иркутской области и Пермского края.

На Ямале, где раньше центром заболевания было небольшое село сотрудников «Газпрома», вирус обнаружили у восьми полицейских в центре региона Салехарде. За последние сутки также стало известно о нескольких заражениях в больницах в Москве, Перми, Петербурге и Уфе — как у пациентов, так и у медперсонала.