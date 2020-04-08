«Военно-строительную компанию» Минобороны возглавил бывший топ-менеджер «Транснефти»

«Военно-строительную компанию», которая станет единственным генеральным подрядчиком по всем объектам строительства в интересах Минобороны, возглавил бывший топ-менеджер ПАО «Транснефть» Николай Савин.

О том, что соответствующий приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу, «Новой газете» сообщил источник в окружении Савина и подтвердил собеседник в военном ведомстве. По их словам, трудовой договор начал действовать с 6 апреля, а сам Савин должен уже на текущей неделе приступить к работе. Таким образом, фактически завершена трансформация военной стройки, проводимая Минобороны после ликвидации Федерального агентства по специальному строительству (Спецстроя) в сентябре 2017 года.

55-летний Николай Савин не отличается особой публичностью, однако имеет опыт работы на руководящих должностях в крупных московских строительных компаниях, совместных предприятиях с участием известных иностранных строительных компаний, занимал ключевые позиции в структурах, отвечающих за формирование и реализацию адресно-инвестиционных программ правительства Москвы.

В течение пяти лет Савин работал в ПАО «Транснефть» (затем еще год — в дочерней структуре), отвечая за исполнение инвестиционной программы компании, особо важных проектов, курирование хода реализации проекта расширения Каспийского Трубопроводного Консорциума в составе совета директоров.

Николай Савин на сообщение корреспондента не ответил. «Новая газета» также направила запрос в Минобороны РФ.

Напомним, в октябре 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компания». Учредителем организации является непосредственно Минобороны, а порядок осуществления ведомством всех полномочий определяется правительством. В указе главы государства говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

В документе указано, что ВСК создается «для выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов». По факту созданная компания будет выполнять гособоронзаказ, а также реализовывать госпрограммы и Федеральную целевую программу.

До сентября 2017-го вопросами строительства в интересах вооруженных сил занимался Спецстрой, в ведении которого находились несколько десятков ФГУПов. Агентство ликвидировали на фоне скандалов с хищениями и срывами сроков (в частности, на космодроме «Восточный», после чего реорганизация военного строительства была поручена Минобороны. В «Военно-строительную компанию» войдет, по меньшей мере, восемь ФГУПов и три АО: среди них — пять строительных предприятий (по одному к каждому из четырех военных округов и к Северному флоту), три специализированных предприятия по разным видам строительства, два проектных института и главное управление обустройства войск.

Как рассказывал весной 2019 года в интервью «Новой газете» замминистра обороны Тимур Иванов, принципиальное отличие формы ППК заключается в том, что она «создается на принципах унитарности», а ее деятельность должна носить некоммерческий характер и не быть направленной на извлечение прибыли. «Эта компания не может быть обанкрочена, она реально существует исключительно для выполнения государственных нужд, государственных задач. Главное — мы выводим военную стройку из коммерческого сектора. Мы не можем позволить, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции третьи лица могли бы обанкротить эту компанию или наложить на ее деятельность какие-то обременения», — пояснял тогда замминистра.

Согласно госпрограмме вооружений, до 2027 года на военное строительство из бюджета планируется выделить триллион рублей.

3 апреля министр обороны Сергей Шойгу был назначен председателем наблюдательного совета «Военно-строительной компании» на пятилетний срок. Как говорится в распоряжении правительства, в состав набсовета вошли еще шесть человек на такой же срок: первый замминистра финансов Леонид Горнин, начальник экспертного управления президента РФ Владимир Симоненко, замминистра экономического развития Азер Талыбов, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.