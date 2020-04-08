В Ленинградской области возбудили дело о публикации фейков из-за фото с бронетехникой

Управление СК по Ленинградской области возбудило третье в стране дело по новой статье о публикации посвященных коронавирусу фейков. Претензии вызвала фотография бронетехники, которую в соцсетях называли расположенным под Петербургом короновирусным блокпостом.

Согласно пресс-релизу ведомства, в посте утверждалось, что броневики находились на границе города Волхова и проверяли въезжающих в Петербург (фотография широко разошлась в соцсетях, ей даже посвящали публикации в СМИ). В деле пока что нет фигурантов.

Первое уголовное дело по статье 207.1 УК, принятой 1 апреля на фоне вспышки коронавируса в России, было возбуждено также в Петербурге из-за поста во «ВКонтакте» об отсутствии мер к контактировавшим с заболевшим COVID-19. Расследование по второму 7 апреля начали в центральном аппарате СК, где для фейков о коронавирусе создали специальную рабочую группу. Претензии вызвал сатирический ролик, где появление заболевания объяснялось планом масонов.