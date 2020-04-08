Билеты на вывозные рейсы для россиян будут стоить от 200 до 400 евро

Россияне, желающие вернуться на родину, смогут сделать это бесплатно только в случае, если у них был неиспользованный билет российского перевозчика, сообщает Минтранс.

Если обратный билет приобретался на рейс иностранной авиакомпании, то за возвращение на родину из Европы придется заплатить 200 евро. В случае более дальних перелетов стоимость билета составит 400 евро. На вывозные рейсы могут претендовать лишь те, кто выехал из России после 1 января.

Росавиация уже составила предварительный график вывоза россиян из-за рубежа. В ближайшие дни запланированы рейсы из США, Мальдив, Бали, Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории. Власти также рассчитывают на скорейший вывоз граждан из Южной Кореи и Италии.

В «Аэрофлоте», который организует вывозные рейсы, уточнили, что все возвращающиеся будут лететь эконом-классом. Каждый пассажир сможет взять багаж весом не больше 23 кг и ручную кладь не более 10 кг.

Из-за распространения коронавируса Россия полностью прекратила международное авиасообщение. Власти также приостановили рейсы для вывоза граждан, оставшихся за рубежом, но спустя два дня их возобновили. По данным Минтранса, на портале «Госуслуг» для возвращения на родину зарегистрировались около 25,8 тысяч человек.