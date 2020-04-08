В Челябинской области установили мемориальную доску живому вице-губернатору

В городе Златоуст Челябинской области установили мраморную мемориальную табличку действующему вице-губернатору региона Олег Климову. Ее фотографию во «ВКонтакте» опубликовал краевед Юрий Латышев. Памятный знак установлен на доме № 55 по улице Ленина.

«В этом доме длительное время проживал Климов Олег Борисович, генерал-майор МЧС России. С января 2005 г. по февраль 2013 г. — начальник главного управления МЧС России по Челябинской области. С 2015 года — заместитель Губернатора Челябинской области», — гласит табличка. Климов на ней изображен в форме МЧС и с медалями.

Дозвониться до самого Олега Климова, чтобы узнать, за чей счет была установлена табличка, и как он относится к факту своего «увековечивания» «Новой газете» не удалось — вице-губернатор Челябинской области не берет трубку.