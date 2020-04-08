ВЦИОМ: почти две трети россиян назвали достаточными меры властей против коронавируса

Эффективными меры по профилактике распространения коронавируса, принятые российскими властями, считают 63% участника опроса ВЦИОМ. Об обратном же заявили 26% респондентов, сообщает РБК, ознакомившийся с результатами исследования.

Опрос проводился несколько раз: 29 марта и 2 апреля – до и после введения режима самоизоляции в большинстве регионов. При этом в конце марта о поддержке противоэпидемических мер заявили на 11% респондентов меньше – 52% участников опросов (38% были против).

Достаточными меры называли 34% в марте и уже 43% в начале апреля, тогда как доля считающих их недостаточными снизилась за это время с 38% до 29%. Избыточными же их не посчитал практически никто (так заявили только 1-2% опрошенных).

На своем сайте ВЦИОМ ранее публиковал только опросы, посвященные тому, соблюдают ли россияне меры гигиены и закупаются ли продуктами впрок. Центр также сообщал, что рейтинг одобрения президента Владимира Путина на неделе, когда состоялось его первое обращение от 25 марта, вырос с 60,3% до 65,7%, а в день второго обращения 2 апреля увеличился вовсе до 72%.

После вспышки эпидемии в Китае и Европе российские власти обязали прибывающих из-за рубежа две недели не покидать дом и постепенно закрыли авиасообщение с пострадавшими странами. С 29 марта большинство регионов – вслед за Москвой, Подмосковьем и Чечней – обязали граждан не покидать дома без необходимости.

В отдельных регионах ввели коды-пропуска на выход из дома (в Татарстане и Нижегородской области). В Москве, власти которой первыми анонсировали их использование, от планов после критики отказались. В Челябинской области запретили въезд иногороднего транспорта, а в Чечне вовсе закрыли границу для всех, кроме поставок еды и медикаментов. В Карелии приостановили работу общественного транспорта. Несколько регионов ограничили время продажи алкоголя, а Забайкалье вовсе запретило его (решение несколько дней назад отменили).

Согласно опросу Института госуправления ВШЭ, самоизоляцию одобряют 53% россиян — почти половина из них выступает также за еще большие ограничения. Точной официальной статистику по зараженным и жертвам коронавируса назвали только 12%; порядка 30% же считают, что показатели сильно занижены, а еще около 20% – что занижены, но незначительно. Со сниженим доходов пока не столкнулись только 22% респондентов, в марте их было около 59%.