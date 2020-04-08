Что произошло за ночь 8 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Росавиация составила предварительный график вывоза россиян из-за рубежа. В список попали рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции, Черногории и других стран. Сегодня самолет с россиянами уже вылетел из Нью-Йорка в Москву.
- Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил о положительным тесте на коронавирус. 1 апреля он был на внеочередном заседании, где принимались поправки о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. После этого стало известно о заражении депутатов Евгения Ступина и Людмилы Стебенковой.
- Минобрнауки рекомендовало вузам снизить или отменить плату за общежития в период пандемии. По оценкам министерства, из общежитий на время режима самоизоляции уже выехали 495 студентов. При этом многие из них продолжают вносить оплату.
- Власти Китая открыли выезд из Уханя, где началась вспышка COVID-19. Город находился в жесткой изоляции 76 дней, начиная с 23 января. Там также возобновляется железнодорожное сообщение.
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В жилом доме под Нижним Новгородом взорвался газовый баллон. Из-под завалов спасатели извлекли одного погибшего. Еще шесть человек пострадали.
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Теги:kb, общежитие, Росавиация, мосгордума, ухань, коронавирус
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