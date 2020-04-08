У третьего депутата Мосгордумы подтвердился COVID-19. Он выступал на заседании, где принимали штрафы за нарушение самоизоляции

Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов вслед за двумя коллегами из КПРФ и «Единой России» заразился коронавирусом. Один из тестов в частной клинике дал положительный результат, рассказал он в соцсетях.

В отличие от Евгения Ступина и Людмилы Стебенковой Тимонов участвовал во внеочередном заседании Думы 1 апреля, на котором принимали штрафы за нарушение режима самоизоляции. Спикер Алексей Шапошников начинал его со слов о том, что взятые за день до этого пробы у всех присутствующих оказались отрицательными.

Тимонов сообщил, что помимо теста в Мосгордуме он сдавал также 31 марта анализы в частной клинике. 7 апреля ему позвонили оттуда и сообщили, что после повторной проверки этот тест все-таки был положительным. На внеочередном заседании Тимонов был в медицинской маске, но часть времени сидел и без нее.

По словам депутата, результаты тестов, сделанных в Мосгордуме 31 марта, ему, как и всем остальным депутатам, так официально и не предоставили, однако его пригласили на повторное тестирование 3 апреля: «Почему сами депутаты [в отличие от Шапошникова] еще не получили информации о себе? И почему некоторых из нас пригласили в пятницу на повторное тестирование?»

Сам Шапошников заявил, что вводить карантин в Думе не нужно, поскольку все депутаты впредь будут работать по видеосвязи. 6 апреля он повторил, что тесты у всех, кто присутствовал на внеочередном заседании были отрицательными: «Все 30 депутатов, которые сдали анализ, ни у кого вирус не был обнаружен. Тем, у кого сложно было определить, повторно провели анализ в пятницу, ничего не обнаружили».

По данным издания «Холод», заражение подтвердилось также у руководителя аппарата фракции КПРФ в Мосгордуме Сергея Тимохова, который 1 апреля присутствовал в здании Думы и общался преимущественно с коллегами по партии. Людмила Стебенкова также утверждала, что коронавирус нашли у главы фракции «Единой России» Степана Орлова и одного из помощников депутатов (сами они об этом пока что не говорили).