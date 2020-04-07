В Карелии детям-инвалидам выдали по 5 картофелин и 2 сосиски на две недели
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Родителям детей-инвалидов и малоимущим в Питкяранте (Карелия) на две недели выдали паек, состоящий из 5 картофелин, 2 сосисок, куска маргарина, полкило сахарного песка и килограмма муки. Фотографию продуктового набора опубликовал паблик «Нетипичная Питкяранта» во «ВКонтакте».
Как сообщил карельский журналист Валерий Поташов, после того, как история стала публичной, выдачу пайков приостановили. Наборы выдавались из расчета 56 рублей в день на одного ребенка — такую сумму из бюджета республики посчитали нужным потратить на питание детей с ограниченными возможностями здоровья.
Во многих регионах затраты на питание школьников, которых в школах кормили бесплатно, компенсируют родителям на время вынужденного перехода на дистанционное обучение. Состав и стоимость наборов при этом разнятся. Так, в Петербурге родителям школьников выдают на две недели кило макарон, 2 литра молока, 1,8 литра подсолнечного масла, 2 банки консервов , 3 кг крупы, 50 пакетиков чая, 2 литра сока, печенье и шоколад, стоимость питания там составляет 167 рублей в день.
В Уфе состав пайка аналогичный, но объем зависит от категории, к которой отнесен школьник: детям-инвалидам с 1 по 4 класс выдается сухпаек за 120 рублей, с 5 по 11 класс — за 130 рублей. Детей из многодетных и малоимущих семей в начальной школе кормят на 55 рублей в день, а с 5 по 11 класс — на 60 рублей. В Бурятии детям решено давать муку, лапшу и консервы из расчета 300 рублей в неделю. В Мурманске стоимость школьного питания на один день составляет 122 рубля, однако пайки, предусмотренные постановлением регионального правительства, пока только обещают. В Екатеринбурге их не выдают вообще.