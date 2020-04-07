В Карелии детям-инвалидам выдали по 5 картофелин и 2 сосиски на две недели

Родителям детей-инвалидов и малоимущим в Питкяранте (Карелия) на две недели выдали паек, состоящий из 5 картофелин, 2 сосисок, куска маргарина, полкило сахарного песка и килограмма муки. Фотографию продуктового набора опубликовал паблик «Нетипичная Питкяранта» во «ВКонтакте».

Сухой паек. Фото: паблик «Нетипичная Питкяранта» во «ВКонтакте»

Как сообщил карельский журналист Валерий Поташов, после того, как история стала публичной, выдачу пайков приостановили. Наборы выдавались из расчета 56 рублей в день на одного ребенка — такую сумму из бюджета республики посчитали нужным потратить на питание детей с ограниченными возможностями здоровья.

Во многих регионах затраты на питание школьников, которых в школах кормили бесплатно, компенсируют родителям на время вынужденного перехода на дистанционное обучение. Состав и стоимость наборов при этом разнятся. Так, в Петербурге родителям школьников выдают на две недели кило макарон, 2 литра молока, 1,8 литра подсолнечного масла, 2 банки консервов , 3 кг крупы, 50 пакетиков чая, 2 литра сока, печенье и шоколад, стоимость питания там составляет 167 рублей в день.

В Уфе состав пайка аналогичный, но объем зависит от категории, к которой отнесен школьник: детям-инвалидам с 1 по 4 класс выдается сухпаек за 120 рублей, с 5 по 11 класс — за 130 рублей. Детей из многодетных и малоимущих семей в начальной школе кормят на 55 рублей в день, а с 5 по 11 класс — на 60 рублей. В Бурятии детям решено давать муку, лапшу и консервы из расчета 300 рублей в неделю. В Мурманске стоимость школьного питания на один день составляет 122 рубля, однако пайки, предусмотренные постановлением регионального правительства, пока только обещают. В Екатеринбурге их не выдают вообще.