В Болгарии депутаты отказались от своих зарплат из-за пандемии 

Депутаты от правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) на внеочередном заседании Народного собрания большинством голосов решили, что до конца действия чрезвычайного положения их зарплаты будут переводиться на счет министерства здравоохранения. Об этом сообщает портал «Русская Болгария».

Средства будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса. То же самое они предложили распространить на вознаграждение министров, а также руководителей государственных агентств.

Болгарские парламентарии временно отказались от зарплат вскоре после того, как президент страны Румен Радев заявил, что решения принимают сытые люди, но многие болгары голодают, а голодный человек в конце концов выйдет на улицу.

На сегодняшний день в Болгарии зарегистрировано 577 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 23 жителя этой страны. В балканских странах около 40 тысяч человек заболели COVID-19, более тысячи скончались.