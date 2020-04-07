В Коми в четвертой по счету больнице объявлен карантин из-за COVID-19 

В больнице в селе Корткерос, которое находится в 50 километрах от Сыктывкара, объявлен карантин после того, как у пациентки терапевтического отделения выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила муниципальная администрация.

Как выяснил правозащитник Эрнест Мезак, женщина оказалась там после того, как региональный Минздрав распорядился отправлять всех больных ОРВИ в это медучреждение. Сегодня вертолет медицины катастроф доставил заболевшую COVID-19 женщину в Сыктывкар. Больница в Корткеросе стала четвертым по счету медучреждением в республике, закрытым на карантин. В терапевтическом отделении вместе с инфицированной находились 28 пациентов и медперсонал.

Ранее карантин из-за коронавируса был объявлен в Эжвинской больнице Сыктывкара, в республиканской больнице Коми, а также в Княжпогостской ЦРБ, где несколько дней назад умерла пациентка отделения неврологии, у которой выявили COVID-19.

Всего, по официальным данным, в республике новый тип вируса зафиксировали у 101 человека, трое скончалась, один выздоровел. Первым и самым крупным очагом распространения болезни стала Эжвинская больница.