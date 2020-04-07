Глава саранского штаба Навального получил политическое убежище в Финляндии

Координатор штаба политика Алексея Навального в Саранске Евгений Пашуткин вместе со своей семьей получил политическое убежище в Финляндии. Об этом активист сообщил «Новой газете».

«Власти страны приняли положительное решение о предоставлении нам политического убежища. Сейчас у меня есть неограниченное право на работу здесь, однако из-за коронавируса все усложняется. […] Я постараюсь слезть с пособия и начать зарабатывать самостоятельно, потому что эта страна и так уже мне очень много дала», — рассказал он.

Пока что активист с семьей живут в центре, куда обратившихся за политическим убежищем размещает местное отделение Красного креста.

За помощью к властям Финляндии Пашуткин обратился из-за преследования в России: в Мордовии на активиста составили несколько административных протоколов об осуществлении деятельности организации, признанной в России нежелательной (ст. 20.33 КоАП), что грозило ему уголовным преследованием.

Претензии силовиков вызвал показ в Саранске фильма о члене «Открытой России» Анастасии Шевченко, находящейся под домашним арестом: мероприятие организовал Пашуткин. Также у него дома прошли обыски по делу об «отмывании денег» Фондом борьбы с коррупцией Навального. Изначально активист отправился в Финляндию как турист — хотел сделать подарок супруге, однако после его отъезда им заинтересовались в Следственном комитете, и Пашуткин принял решение пока не возвращаться на родину.