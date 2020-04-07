Скворцова: пандемия коронавируса в России достигнет пика примерно через две недели 

Пандемия COVID-19 достигнет в России пика через 10-14 дней, после чего инфекция пойдет на спад. Такой прогноз в эфире телеканала «Россия 24» озвучила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«По данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону», — заявила она.

По словам Скворцовой, пока что прирост числа больных в России составляет 18–20% в сутки. Она отметила, что снижение числа инфицированных будет происходить столько же времени, сколько нарастала пандемия. Глава ФМБА уверена, что России, благодаря своевременным мерам и опыту других стран, удалось пойти по благоприятному сценарию развития пандемии.

Сегодня число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497 человек, 58 пациентов с COVID-19 скончались. За сутки число заболевших выросло более чем на тысячу человек.