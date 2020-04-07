На Шри-Ланке власти отпустили из тюрем около 3 тысяч заключенных из-за пандемии 

Власти Шри-Ланки отпустили почти три тысячи заключенных для профилактики распространения коронавируса в местах лишения свободы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно заявлению администрации президента, с 17 марта под залог освободили 2961 заключенных. Такие меры власти приняли в связи с сильной загруженностью тюрем: по официальным данным, в них содержится более 26 тысяч человек, хотя рассчитаны они всего на 10 тысяч заключенных.

Ситуация усугубилась после появления в стране первых заболевших коронавирусом. Опасаясь распространения инфекции, правительство ввело в местах лишения свободы строгие ограничения: к заключенным перестали пускать посетителей, что вызвало массовое недовольство и конфликты с надзирателями. Сейчас в стране зафиксировано 166 случаев заражения COVID-19, пять человек с инфекцией умерли.

Из-за пандемии заключенных временно отпускают домой и в других странах. Такие меры приняли власти Ирана, где на свободу временно вернулись более 54 тысяч человек. В США осужденных переводят под домашний арест или освобождают досрочно.

В России правозащитники призвали правительство провести максимально широкую амнистию для снижения риска заболевания COVID-19 в местах лишения свободы, где качество медицинского обслуживания оставляет желать лучшего.