В Пермском крае священник облетел свой город на воздушном шаре с молитвой от коронавируса 

В Прикамье священник облетел свой город на воздушном шаре с иконой Божьей Матери. Во время этого он молился об избавлении от коронавируса, сообщает КунгурТВ.

Своеобразный «крестный ход» клирик Максим Кайгородов совершил, надев на себя средства индивидуальной защиты, маску и перчатки. Он объяснил, что икону взял с собой, чтобы «вручить город под покров Божьей Матери», потому что к ней в первую очередь обращаются в трудные минуты: в городе Кунгур Пермского края был выявлен один случай заражения коронавирусной инфекции.

Похожая акция прошла и во Владивостокской епархии. Местные священники с молитвой о спасении от COVID-19 обошли морскую акваторию столицы Дальнего Востока на катере. До этого патриарх Кирилл с иконой Божьей Матери «Умиление» объехал Москву на своем автомобиле. Молиться вместе с предстоятелем РПЦ призывали православные каналы «Спас» и «Союз», которые в течение двух часов показывали кортеж в прямом эфире.

В конце марта патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храмов на фоне распространения в России коронавирусной инфекции. Патриархия также разослала приходам рекомендации о соблюдении санитарных норм во время богослужений, однако несмотря на меры предосторожности несколько православных священников из Москвы заразились COVID-19.