Минкомсвязи включило в список ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий диссертации 

Минкомсвязи включило сайт, на котором можно купить фальшивую диссертацию, в список ресурсов с бесплатным доступом. «Перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», куда попал подозрительный сайт, опубликован на сайте правительства.

В категории «Наука» под №262 оказался портал nauchniestati.ru, профиль которого – торговля фальшивыми диссертациями, а также дипломными и другими научными работами. Таким образом, во время карантина у пользователей рунета должна остаться возможность заказывать фальшивые диссертации и дипломы.

Скриншот страницы «социально значимого» сайта

«Новая Газета» направила в Минобрнауки и Минкомсвязи запросы о причинах внесения такого сервиса в список «социально значимым» ресурсов и лицах, ответственных за его появление в перечне.

В список Минкомсвязи также попали связанное с «фабрикой троллей» РИА ФАН, популярный в 2000-х годах мессенджер ICQ и сайты Кремля. Посещение этих, а также других сайтов и сервисов — в списке их 391 — не будет тарифицироваться в рамках эксперимента с 1 апреля по 1 июля.

Свободный доступ даже при отрицательном балансе должны будут обеспечить крупнейшие провайдеры мобильной и интернет-связи. Идею о предоставлении бесплатного доступа к некоторым порталам и сервисам в январе высказал Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.